Один человек погиб в результате обстрела Донецка, есть пострадавшие

Донецк попал под обстрел. Фото: Алексей Кулемзин

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 4 апреля, произошел обстрел. Под огонь попали Куйбышевский и Петровский районы. В результате этого один мужчина погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По уточненной информации, утром во время обстрела Куйбышевского района по ул. Туманяна погиб мужчина 1945 года рождения.





Кроме того, в Кировском районе по ул. Бирюзова и Дагестанской ранены женщины 1938 и 1965 годов рождения.





Кулемзин добавил, что в результате детонации взрывоопасного предмета на придомовой территории в частном секторе Петровского района по ул. Лукьяненко получили ранения женщины 1945 и 1975 годов рождения.



Ранее мы писали, что 2 апреля во временно оккупированном селе Розовка Донецкой области прогремел взрыв. На обнародованных кадрах из Telegram-канала можна увидеть, что над населенным пунктом поднялся столб дыма. В свою очередь оккупационная власть пока никак не прокомментировала инцидент.