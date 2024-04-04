Кількість загиблих та поранених під час обстрілів у Донецьку зросла

В окупованому Донецьку двоє мирних жителів загинули, ще дев'ятеро — поранені внаслідок обстрілів. В окупаційній адміністрації угруповання «ДНР» заявили, що загинули 79-річний та 47-річний чоловіки.



Це сталося у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька. Крім того, у Кіровському районі боєприпасом, скинутим із безпілотника, поранено 59-річну жінку. Також під час обстрілу постраждали 17-річний хлопець, дві жінки та один чоловік.



У Петрівському районі підірвалися на міні «Пелюстка» дві жінки.



Також через детонацію боєприпасу, що раніше не розірвався, поранено двох чоловіків у Горлівці.



Стан вісьмох поранених середнього ступеня тяжкості. У 49-річної жінки стан важкий. Усім надається необхідна медична допомога, заявили у «ДНР».