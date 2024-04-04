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Зеленский назвал области, небо над которыми нужно закрыть немедленно

04 апреля 2024, 22:45

Зеленский назвал области, небо над которыми нужно закрыть немедленно

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военным руководством обеспечение защиты Харьковской, Сумской и южных регионов страны средствами противовоздушной обороны.

«Говорил сегодня с военными о том, как обеспечить большую защиту Харькова — именно с точки зрения ПВО. Такое же задание у всех наших дипломатов — усиление ПВО Харькова, всей Харьковской области, Сумской области, южных регионов. Это абсолютно насущная необходимость», — заявил он в вечернем видеообращении.

Глава государства поблагодарил всех лидеров мира, которые коммуницируют с Украиной и ищут возможность помочь.

В то же время Зеленский назвал «абсолютно неприемлемым тот факт, что многие страны мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает только нескольких политических решений, нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию».

Зеленский отметил, что продолжит работу с партнерами Украины.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна совместно с союзниками и партнерами намерены удвоить усилия для обеспечения Украины поддержкой в противостоянии вооруженной агрессии РФ, а также усиления ее оборонного потенциала в будущем.

Госсекретарь подтвердил, что более 30 стран, в том числе Соединенные Штаты, подписали или находятся в процессе заключения или разработки двусторонних соглашений о взаимодействии с Украиной.

«Мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должно играть со временем в поддержке Украины. И это дискуссия, которая будет продолжаться в течение ближайших недель. Поэтому, я думаю, вы увидите определенные вещи на саммите, когда мы соберемся вместе в июле в Вашингтоне», — цитирует Блинкена «Укринформ». 

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