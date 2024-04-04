Зеленський назвав області, небо над якими слід закрити негайно

Президент України Володимир Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни засобами протиповітряної оборони.



«Говорив сьогодні з військовими про те, як забезпечити великий захист Харкова саме з точки зору ППО. Таке завдання у всіх наших дипломатів — посилення ППО Харкова, всієї Харківської області, Сумської області, південних регіонів. Це абсолютно нагальна потреба», — заявив він у вечірньому відеозверненні.



Глава держави подякував усім лідерам світу, які комунікують з Україною та шукають можливості допомогти.



Водночас, Зеленський назвав «абсолютно неприйнятним той факт, що багато країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень, кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію».



Зеленський зазначив, що продовжить роботу із партнерами України.



Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що його країна спільно з союзниками та партнерами мають намір подвоїти зусилля для забезпечення України підтримкою у протистоянні збройній агресії РФ, а також посилення її оборонного потенціалу в майбутньому.



Держсекретар підтвердив, що понад 30 країн, зокрема Сполучені Штати, підписали або перебувають у процесі укладання або розробки двосторонніх угод про взаємодію з Україною.



«Ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має відігравати згодом у підтримці України. І це дискусія, яка триватиме протягом найближчих тижнів. Тому, на мою думку, ви побачите певні речі на саміті, коли ми зберемося разом у липні у Вашингтоні», — цитує Блінкена «Укрінформ».