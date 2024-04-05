Запоріжжя під ударами РФ: є жертви від повторних обстрілів

Окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя вдень 5 квітня. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, у місті лунало кілька вибухів. Спочатку було завдано два ракетні удари, а за сорок хвилин — повторні удари по тих самих місцях, після того як туди прибули рятувальники та поліцейські.



За даними «Суспільного» були поранені журналісти з Укрінформу та 1+1.



Оновлено о 18.45. Пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Загинули троє людей, 13 осіб доправлено в лікарню, з них 4 перебувають у важкому стані.



Унаслідок обстрілів постраждала також промислова і торговельна інфраструктура.

Унаслідок перших кількох «прильотів» загинули чоловік і жінка. Тоді було поранено шістьох людей.



«За попередніми даними в результаті російської атаки по Запоріжжю поранено 6 людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти та 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у тяжкому стані», — написав Федоров у Telegram-каналі.



Усі постраждалі перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.