Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный

На оккупированной территории Донецкой области «Верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор военнослужащим украинской бригады морской пехоты. Их обвинили в расстреле мирного жителя в Мариуполе весной 2022 года, когда за город шли активные бои.



На этот раз «приговоры» — заочные.



Дела российских оккупантов коснулись командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Кириленко, который якобы отдел преступный приказ расстрелять мирного жителя.



Российские силовики утверждают, что комвзвода Артем Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич располагались на боевой позиции в поселке Волонтеровка Ильичевского района. Якобы за нарушение комендантского часа они задержали местного жителя. А затем расстреляли его якобы из-за того, что он видел место расположения их позиции.



Кириленко заочно «осудили» на пожизненный срок. Ранее Каширина тоже «осудили» заочно на 22 года колонии строгого режима. РФ заявляет, что объявила их в международный розыск.



О судьбе Евгения Вахненко и Владимира Пафицевича российские силовики ничего не сообщили.



«Верховный суд ДНР» ранее приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.