Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный

05 апреля 2024, 19:21

Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный

На оккупированной территории Донецкой области «Верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор военнослужащим украинской бригады морской пехоты. Их обвинили в расстреле мирного жителя в Мариуполе весной 2022 года, когда за город шли активные бои. 

На этот раз «приговоры» — заочные.

Дела российских оккупантов коснулись командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Кириленко, который якобы отдел преступный приказ расстрелять мирного жителя. 

Российские силовики утверждают, что комвзвода Артем Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич располагались на боевой позиции в поселке Волонтеровка Ильичевского района. Якобы за нарушение комендантского часа они задержали местного жителя. А затем расстреляли его якобы из-за того, что он видел место расположения их позиции.

Кириленко заочно «осудили» на пожизненный срок. Ранее Каширина тоже «осудили» заочно на 22 года колонии строгого режима. РФ заявляет, что объявила их в международный розыск.

О судьбе Евгения Вахненко и Владимира Пафицевича российские силовики ничего не сообщили.

«Верховный суд ДНР» ранее приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.  

ТЕГИ

Организации
ДНР
Люди
украинские военные
Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
10:38
В результате обстрелов в Горловке пострадали семь человек
09:59
Более четверти территории Украины нуждается в разминировании: это превышает площадь Греции и эквивалентно половине Италии
08:01
Оккупанты вышли на восточную окраину Часов Яра — ISW
23:19
Главное за день: Удар по Харькову. На Луганщине упала авиабомба РФ
18:19
Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях
17:24
Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло
17:20
В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
16:30
На оккупированной Луганщине упала полуторатонная авиабомба РФ. Ее взорвали на месте
16:27
В захваченном Луганске раскрыли проблемы с общественным транспортом
15:41
Один человек погиб в результате обстрела Донецка, есть пострадавшие
11:50
Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД
08:59
Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес
08:01
Немецкие компании помогают России строить дома в захваченном Мариуполе — СМИ
00:14
Главное за день: Россия захватила Водяное. Украинский апокалипсис от западных СМИ
22:27
В Генштабе ВСУ рассказали о направлениях атак российских войск
16:50
Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами
11:58
Оккупанты захватили село Водяное на Авдеевском направлении — DeepState
23:43
Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб
15:45
Путин заявил, что более 3,2 млн жителей оккупированных районов Украины получили российские паспорта
все новости
20:45
Приднестровье снова заявляет об атаке дрона на воинскую часть
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
19:21
Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный
18:50
Запорожье под ударами РФ: есть жертвы от повторных обстрелов (дополнено)
18:13
Химические атаки РФ против ВСУ стали системными и участились
18:07
Украина вскоре может атаковать дронами Урал и Заполярье — Bild
17:20
В результате обстрела Покровского района одна женщина пострадала
16:55
Из села в Покровском районе спасатели эвакуировали пять человек
16:48
Центральная газета ФРГ обвинила посла Украины в запугивании — Bild
15:59
ГБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя, застрелившего коллегу в Рубежном
15:58
НАТО обсуждает членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий — Repubblica
14:58
25-летних мужчин начнут вызывать в ТЦК для обновления учетных данных — Генштаб ВСУ
14:42
Ракетный удар по Покровску: оккупанты полностью разрушили офис организации «Врачи без границ»
13:28
Войска РФ отброшены возле Невельского, тяжелая ситуация у Часов Яра — DeepState
13:25
В Покровске Донецкой области приостановлена работа паспортного стола
13:20
Александр Зинченко про войну: «Это однозначный ответ. Я бы пошел»
12:45
Стало известно, кто в 2024 году чаще становится предпринимателем
12:43
Без света остаются 550 тысяч абонентов в Харьковской области, около 330 тысяч из них — в Харькове
12:08
Силы обороны не дают РФ наладить логистику возле населенного пункта Терны: по оккупантам бьют ночные FPV
11:54
Военные ССО ударили по минометной позиции оккупантов: есть жертвы
все новости
ВИДЕО
Бой возле н. п. Терны: силы обороны против логистики РФ. Фото: кадр из видео Силы обороны не дают РФ наладить логистику возле населенного пункта Терны: по оккупантам бьют ночные FPV
05 апреля, 12:08
Укрытие россиян разлетелось на щепки после атаки дрона. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожают возле Курдюмовки позиции и технику оккупантов — видео
05 апреля, 09:35
Один из взрывов в районе Морозовска Ростовской области. Кадр из видео Массовая атака дронов на военные аэродромы произошла в России
05 апреля, 09:00
Взрыв автомобиля в Луганске. Кадр из видео В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
04 апреля, 17:20
Десант РФ пытался штурмовать позиции ВСУ возле н.п. Терны. Фото: кадр из видео Силы обороны разбили технику с российским десантом возле населенного пункта Терны
04 апреля, 16:17
Владимир Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД. Фото: Интерфакс Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД
04 апреля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама