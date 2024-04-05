Окупанти у Донецьку винесли черговий «вирок» військовим ЗСУ, цього разу — заочний

На окупованій території Донецької області «Верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок військовослужбовцям української бригади морської піхоти. Їх звинуватили у розстрілі мирного мешканця у Маріуполі навесні 2022 року, коли за місто йшли активні бої.



Цього разу «вироки» заочні.



Справи російських окупантів торкнулися командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Кириленка, який нібито відділ — злочинний наказ розстріляти мирного жителя.



Російські силовики стверджують, що комвзводу Артем Каширін та старші матроси Євген Вахненко та Володимир Пафіцевич розташовувалися на бойовій позиції у селищі Волонтерівка Іллічівського району. Нібито за порушення комендантської години вони затримали місцевого мешканця. А потім розстріляли його нібито через те, що він бачив місце розташування їхньої позиції.



Кириленка заочно «засудили» на довічний термін. Раніше Каширіна теж засудили заочно на 22 роки колонії суворого режиму. РФ заявляє, що оголосила їх у міжнародний розшук.



Про долю Євгена Вахненка та Володимира Пафіцевича російські силовики нічого не повідомили.



«Верховний суд ДНР» раніше засудив до довічного ув'язнення полоненого бійця полку «Азов» Павла Гусєва.