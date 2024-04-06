Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ситуация на фронте: ВСУ восстановили позиции возле Старомайорского

06 апреля 2024, 09:56

Ситуация на фронте: ВСУ восстановили позиции возле Старомайорского

Вооруженные силы Украины восстановили позиции возле Старомайорского на юге Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

 

Также отмечается, что войска РФ продвинулись возле Уманского на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений, в частности на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. 

На Авдеевском направлении бои ведутся в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где армия РФ, при поддержке авиации, пыталась выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
Места
Старомайорское

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:03
В «ДНР» рассказали, что будут делать с жилым фондом захваченной Авдеевки — целых домов нет
23:27
Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре
22:36
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
10:38
В результате обстрелов в Горловке пострадали семь человек
09:59
Более четверти территории Украины нуждается в разминировании: это превышает площадь Греции и эквивалентно половине Италии
08:01
Оккупанты вышли на восточную окраину Часов Яра — ISW
23:19
Главное за день: Удар по Харькову. На Луганщине упала авиабомба РФ
18:19
Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях
17:24
Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло
17:20
В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
16:30
На оккупированной Луганщине упала полуторатонная авиабомба РФ. Ее взорвали на месте
16:27
В захваченном Луганске раскрыли проблемы с общественным транспортом
15:41
Один человек погиб в результате обстрела Донецка, есть пострадавшие
11:50
Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД
08:59
Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес
08:01
Немецкие компании помогают России строить дома в захваченном Мариуполе — СМИ
00:14
Главное за день: Россия захватила Водяное. Украинский апокалипсис от западных СМИ
22:27
В Генштабе ВСУ рассказали о направлениях атак российских войск
16:50
Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами
все новости
13:10
«Врачи без границ» приостановили свою работу в Донецкой области — их офис разрушен атакой РФ
12:35
Сырский о ситуации на фронте: оккупант день и ночь штурмует украинские позиции
12:12
В азовском порту РФ ночью загорелся нефтепровод — разведка
11:03
В «ДНР» рассказали, что будут делать с жилым фондом захваченной Авдеевки — целых домов нет
10:15
Последствия обстрелов Донетчины за сутки: снаряды попали по Славкурорту и жилым домам
09:56
Ситуация на фронте: ВСУ восстановили позиции возле Старомайорского
08:56
Ночная атака РФ по Украине: сбито 28 дронов и 3 ракеты
08:42
Харьков атаковали российские дроны: минимум 6 погибших и 11 раненых
08:23
Семь человек ранены за сутки в результате обстрелов РФ в Донецкой области
23:32
Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ►
23:27
Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре
22:36
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
21:50
Прокуратура должна начать производство по делу нардепа Гереги и «Эпицентра» в оккупации
20:45
Приднестровье снова заявляет об атаке дрона на воинскую часть
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
19:21
Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный
18:50
Запорожье под ударами РФ: есть жертвы от повторных обстрелов (дополнено)
18:13
Химические атаки РФ против ВСУ стали системными и участились
18:07
Украина вскоре может атаковать дронами Урал и Заполярье — Bild
17:20
В результате обстрела Покровского района одна женщина пострадала
все новости
ВИДЕО
Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ► Российские войска стирают с лица земли Часов Яр, как Авдеевку: репортаж ►
05 апреля, 23:32
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ► РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
05 апреля, 22:36
Бой возле н. п. Терны: силы обороны против логистики РФ. Фото: кадр из видео Силы обороны не дают РФ наладить логистику возле населенного пункта Терны: по оккупантам бьют ночные FPV
05 апреля, 12:08
Укрытие россиян разлетелось на щепки после атаки дрона. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожают возле Курдюмовки позиции и технику оккупантов — видео
05 апреля, 09:35
Один из взрывов в районе Морозовска Ростовской области. Кадр из видео Массовая атака дронов на военные аэродромы произошла в России
05 апреля, 09:00
Взрыв автомобиля в Луганске. Кадр из видео В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
04 апреля, 17:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама