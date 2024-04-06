Ситуация на фронте: ВСУ восстановили позиции возле Старомайорского

Вооруженные силы Украины восстановили позиции возле Старомайорского на юге Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Также отмечается, что войска РФ продвинулись возле Уманского на Авдеевском направлении.



За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений, в частности на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.



На Авдеевском направлении бои ведутся в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где армия РФ, при поддержке авиации, пыталась выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.