Ситуація на фронті: ЗСУ відновили позиції біля Старомайорського

Збройні сили України поновили позиції біля Старомайорського на півдні Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Також наголошується, що війська РФ просунулися біля Уманського на Авдіївському напрямку.



Минулої доби сталося 80 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян, повідомляє Генштаб Збройних сил України.



На Авдіївському напрямку бої ведуться в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалася вибити українські підрозділи із рубежів.