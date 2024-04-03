Оккупанты захватили село Водяное на Авдеевском направлении — DeepState

Войска РФ оккупировали Водяное . Фото6 DeepState

Оккупационные войска РФ оккупировали село Водяное и продвинулись в Первомайском на Авдеевском направлении. Об этом сообщили украинские военные аналитики проекта DeepState.



Кроме того, как стало известно, россияне продвинулись в Ивановском на Бахмутском направлении. Также уточняется линия столкновения у Вербового.



Ранее мы писали, что месяц боев под Авдеевкой стоил врагу потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ: 1033 оккупанта убиты, еще 1796 — ранены.



Также сообщалось, что российские войска продвинулись в районе села Первомайское в Донецкой области.



Ивановское находится на пути в Часов Яр, к которому пытаются подойти российские войска. Город Часов Яр Донецкой области переживает минимум 10 российских обстрелов в день, там нет воды и света. Полиция Донецкой области показала, в каких условиях выживают около 900 жителей города.