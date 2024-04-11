Російська армія вдарила по ТЕЦ у Сумах

Російські війська завдали авіаційного удару по теплоелектроцентралі у Сумах. Попередньо люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби.



«Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми — місцева ТЕЦ. На місці працюють усі необхідні служби. Попередньо люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються», — повідомили в обласній військовій адміністрації.



Також РФ обстріляла зі ствольної артилерії Есманську громаду Шосткинського району, в результаті двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправили до Глухівської лікарні.



Як повідомлялося, Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована внаслідок російських обстрілів рано-вранці 11 квітня. Вона була найбільшою постачальницею електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.



Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після масованого російського обстрілу в ніч проти 22 березня буде тривалим процесом.