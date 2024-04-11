Третий эвакуационный поезд из Покровска приехал в Ровненскую область

Третий эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области прибыл в Ровненскую область.

«Волонтеры Ровненской областной организации Украинского Красного Креста вместе с работниками ГСЧС Украины и другими общественными организациями встречали эвакуированных», — сообщило Общество Красного Креста Украины в Facebook.

Волонтеры помогали прибывшим сойти с поезда, перенести вещи, получить гуманитарную помощь, транспортировать маломобильных пассажиров Кроме этого, волонтеры развернули пункт, где люди могли перекусить, получить необходимую информацию, первую медицинскую или психологическую помощь. Для детей волонтеры организовали мероприятия по психосоциальной поддержке.

Покровск находится в зоне обстрелов российской армии. Эвакуация из городов и сел Донецкой области продолжается.