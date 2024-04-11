Третій евакуаційний поїзд із Покровська прибув до Рівненської області

Третій евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області прибув до Рівненської області.

«Волонтери Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста спільно з працівниками ДСНС України та іншими громадськими організаціями зустрічали евакуйованих», — повідомило Товариство Червоного Хреста України у Facebook.

Окрім цього, волонтери розгорнули пункт, де люди могли перекусити, отримати необхідну інформацію, першу медичну чи психологічну допомогу. Для дітей волонтери організували заходи з психосоціальної підтримки.

Покровськ зараз у зоні обстрілів російської армії. Евакуація з міст та сіл на Донеччині триває.