Жизнь прифонтовых поселков: Очеретино и Новоселовка Первая получают продукты только от волонтеров и полиции

Очеретино и Новоселовка Первая — два прифронтовых поселка в Донецкой области. Там осталось немного жителей. И все они нуждаются в продуктах питания, медикаментах и элементарных бытовых предметах. Всего этого нет в легком доступе из-за активных боевых действий.



Продукты питания в поселки доставляют волонтеры и отряд полиции «Белый ангел». В полиции сообщили, что доставили 600 кг продуктов в прифронтовые поселки.

Очеретино — в руинах, большинство людей выехали, остальные живут в подвалах. Полицейские оставляют груз на нескольких локациях, потому что развозить по отдельным адресам опасно.

В Новоселовке Первой осталось 80 человек. Жители отказываются покидать свои дома, даже если они повреждены в результате обстрелов. Разрушениям подверглось и здание, где располагались школа и детский сад. В 2017 году образовательное учреждение отстроили, обновили классы, обустроили спортзал. Теперь здание снова повреждено.