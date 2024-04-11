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Життя у прифонтових селищах: Очеретине та Новоселівка Перша отримують продукти лише від волонтерів та поліції

11 квітня 2024, 18:29

Життя у прифонтових селищах: Очеретине та Новоселівка Перша отримують продукти лише від волонтерів та поліції

Життя у прифонтових селищах: Очеретине та Новоселівка Перша отримують продукти лише від волонтерів та поліції

Очеретине та Новоселівка Перша — два прифронтові селища в Донецькій області. Там залишилося небагато жителів. І всі вони потребують продуктів, медикаментів та елементарних побутових предметів. Усього цього немає у легкому доступі через активні бойові дії.

Продукти до селищ доставляють волонтери та загін поліції «Білий янгол». У поліції повідомили, що доправили 600 кг продуктів до прифронтових селищ. 

Очеретине — у руїнах, більшість людей виїхала, решта живе у підвалах. Поліцейські залишають вантаж на кількох локаціях, бо розвозити за окремими адресами небезпечно.

У Новоселівці Першій залишилося 80 людей. Вони відмовляються полишати свої будинки, навіть якщо ті пошкоджені внаслідок обстрілу. Руйнувань зазнала споруда, де була школа і дитячий садок. 2017 року освітню установу відбудували, оновили класи, облаштували спортзал. Тепер будівлю знову пошкоджено.

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