По Трипільській ТЕС Росія вдарила новими крилатими ракетами Х-69 — ЗМІ

Рятувальна служба гасить пожежу на Трипільській ТЕС після російського удару. Фото: ДСНС України

По Трипільській ТЕС у Київській області армія РФ вдарила новими крилатими ракетами Х-69. Про це пише Defense Express із посиланням на свої джерела.



За інформацією видання, дальність запуску цих ракет становить близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км як чергової ітерації Х-59МК2.



«Це не перше використання Х-69 для удару по Україні, як мінімум, перша згадка про їх застосування вперше з'явилася у лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще 2023 року. Згодом ця неофіційна інформація підтвердилася завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69», — пише ЗМІ.



Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, крім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

Ракета Х-69. Фото: Defense Express

Головною особливістю ракети називають можливість наднизького польоту – на висоті 20 метрів.



«По-перше, її результативний удар, на жаль, свідчить про можливість її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск із літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К», — міркує автор матеріалу.



На цей час неможливо сказати, скільки в Росії таких ракет. Однак є небезпека, що армія агресора буде застосовувати їх масово, коли накопичить.

Нагадаємо, Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була ущент зруйнована внаслідок російських обстрілів рано-вранці 11 квітня. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.