Путин говорит, что не против вернуться к проекту Стамбульского договора с Украиной

Владимир Путин заявил, что готов вернуться к проекту Стамбульского договора с Украиной. Об этом он заявил во время встречи с самопровозглашенными президентом Беларуси Александром Лукашенко.



«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко.



«Да, и с ним работать», — ответил Путин.



Лукашенко считает, что в договоре есть «разумные» позиции, «приемлемые для Украины».



Путин настаивает, что Украина «загнала себя в угол».



При этом днем 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект Стамбульских соглашений 2022 года неактуальным, так как «ситуация изменилась».



«Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года», — заявил Песков.

В феврале и марте 2022 года украинская и российская делегации проводили ряд встреч. Украинскую делегацию возглавлял глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а российскую – помощник Путина и экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.



На четвертой встрече в Стамбуле было согласовано итоговое коммюнике. Однако доподлинно неизвестно, какие условия содержатся в итоговом документе. Его так и не подписали президенты стран. Однако позднее Путин заявил, что договор, якобы утвержден Киевом.