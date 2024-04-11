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Путін каже, що не проти повернутись до проєкту Стамбульського договору з Україною

11 квітня 2024, 23:12

Путін каже, що не проти повернутись до проєкту Стамбульського договору з Україною

Володимир Путін заявив, що готовий повернутись до проєкту Стамбульського договору з Україною. Про це він заявив під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

 «Дістати той документ, який ви колись мені показали та передали, покласти на стіл і рухатися ним», — запропонував Лукашенко.

«Так, і з ним працювати», — відповів Путін.

 Лукашенко вважає, що у договорі є «розумні» позиції, «прийнятні для України».

Путін наполягає, що Україна «загнала себе в кут».

 При цьому вдень 11 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав проєкт Стамбульських угод 2022 неактуальним, оскільки «ситуація змінилася».

"Геополітична реальність сильно відрізняється від того, що було в березні 2022 року», — заявив Пєсков.

У лютому та березні 2022 року українська та російська делегації проводили низку зустрічей. Українську делегацію очолював голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а російську — помічник Путіна та ексглава Мінкультури РФ Володимир Мединський.

На четвертій зустрічі у Стамбулі було погоджено підсумкове комюніке. Проте достеменно невідомо, які умови містяться у підсумковому документі. Його так і не підписали президенти країн. Однак пізніше Путін заявив, що договір нібито затверджений Києвом. 

 

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