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«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого

12 квітня 2024, 19:07

«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого

Угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» українському військовополоненому на окупованій території.

Військовослужбовець полку «Азов» Олексій Жерновський потрапив у полон до російських окупантів у березні 2022 року під час боїв за Маріуполь. Його звинуватили у вбивстві жінки, яка нібито звернулася до нього за допомогою, коли Олексій перебував на бойовій позиції в одному з будинків міста.

Також його звинуватили в «обстрілах житлових будинків та цивільної інфраструктури в Маріуполі, внаслідок чого одного чоловіка поранено, постраждали цивільні споруди та знищено приватні будинки».

 Військовополоненого запроторили до колонії на 28 років.

Раніше «Верховний суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення полоненого бійця полку «Азов» Павла Гусєва.

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