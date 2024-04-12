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Харкову можна звільняти місцевий бізнес від податків — Шмигаль

12 квітня 2024, 19:33

Харкову можна звільняти місцевий бізнес від податків — Шмигаль

Міська влада Харкова зможе звільняти місцевий бізнес від податків. Цей крок допоможе знизити податкове навантаження, – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

Уряд вирішив, що не можна сплачувати єдиний податок, а також податки з орендної плати та плати за майно.

За словами Шмигаля, такий крок – це можливість знизити податкове навантаження для міста, яке регулярно страждає від російських обстрілів.

«Своєю чергою, недоотримані доходи компенсуватимемо з державного бюджету», — сказав прем'єр-міністр України.

З березня у Харкові діють графіки відключень світла через нестачу електроенергії.

Український Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав мету російських обстрілів Харкова та області.

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