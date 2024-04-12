Харкову можна звільняти місцевий бізнес від податків — Шмигаль

Міська влада Харкова зможе звільняти місцевий бізнес від податків. Цей крок допоможе знизити податкове навантаження, – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.



Уряд вирішив, що не можна сплачувати єдиний податок, а також податки з орендної плати та плати за майно.



За словами Шмигаля, такий крок – це можливість знизити податкове навантаження для міста, яке регулярно страждає від російських обстрілів.



«Своєю чергою, недоотримані доходи компенсуватимемо з державного бюджету», — сказав прем'єр-міністр України.



З березня у Харкові діють графіки відключень світла через нестачу електроенергії.



Український Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав мету російських обстрілів Харкова та області.