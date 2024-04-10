Армия РФ убила троих людей на Харьковщине: среди них подросток

Россияне атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 10 апреля, оккупационные войска ударили по селу Липцы Харьковской области. Известно о гибели трех людей, по меньшей мере двое – пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет», — написал он.





По словам главы региона, 16-летний подросток и 34-летняя работница аптеки получили ранения. Они находятся в больнице.



Разбор завалов продолжается.



Ранее мы писали, что оккупанты 7 апреля весь день наносили удары по Харькову. В результате атак четверо людей получили ранения.