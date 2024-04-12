Из-за повреждения энергообъектов в Харькове и области вводят новые графики отключения света

В Харькове и области вводят новые графики отключений электроэнергии

В Харькове и области из-за российских ударов по энергетическим объектам с 14 по 21 апреля будут действовать обновленные графики отключений света. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

В обновленных графиках указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который света не будет.

Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что потеря из-за российских обстрелов тепловых электростанций гарантированно означает отключения для миллионов потребителей по всей Украине как минимум зимой и в июле-августе.