Оккупанты утверждают, что обстрелян Токмак Запорожской области и есть жертвы

В Запорожской области вечером 12 апреля под обстрел попал оккупированный город Токмак. Российская оккупационная администрация Запорожской области заявила, что в результате удара есть погибшие и раненые.



Так называемый председатель администрации Евгений Балицкий утверждает, что среди погибших есть ребенок, а «десятки жителей тяжело ранены».



«Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора», — написал Балицкий в Telegram.