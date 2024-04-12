Російські окупанти стверджують, що обстріляно Токмак Запорізької області і є жертви

У Запорізькій області ввечері 12 квітня під обстріл потрапило окуповане місто Токмак. Російська окупаційна адміністрація Запорізької області заявила, що внаслідок удару є загиблі та поранені.



Так званий голова міської адміністрації Євген Балицький стверджує, що серед загиблих є дитина, а «десятки жителів тяжко поранені».



«Зараз відбувається гасіння пожежі та розбір завалів. Без газопостачання залишилося 25 будинків приватного сектора та 9 будинків багатоповерхового сектора», — написав Балицький у Telegram.