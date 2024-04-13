На Донеччині за добу через обстріли поранено 8 людей, двоє — загинули

У п'ятницю, 12 квітня, російська окупаційна армія обстріляла Донецьку область і поранила 8 мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок атак загинула одна людина у Красногорівці та ще одна у Нью-Йорку. Крім того, у цих містах троє дістали поранення. Ще п'ятьох поранено у Костянтинівці.

З початку повномасштабної війни в Донецькій області, за інформацією української влади, 1912 людей загинуло та 4796 поранено. Загальна кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.