Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►

В полиции Донецкой области показали первые минуты после обстрела Константиновки 12 апреля.



Парамедики полиции спасали раненых после того, как российские оккупанты ударили по городу из РСЗО «Смерч».



Ранения получили 5 мирных жителей. Самые тяжелые травмы получила 25-летняя девушка. Парамедики наложили пострадавшей турникеты, остановив кровотечение, и доставили сразу к операционному столу. Во время медицинской эвакуации следили, чтобы она оставалась в сознании.



Повреждены десять домов, магазин, пять гражданских автомобилей, шесть придомовых газопроводов, электросети.



Как сообщалось, в течение суток армия РФ обстреляла Донецкую область 2226 раз. Оккупанты били из авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии.