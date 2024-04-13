Обстріл Костянтинівки: парамедики надали допомогу постраждалим ►

У поліції Донецької області показали, як надавали невідкладну допомогу постраждалим у перші хвилини після обстрілу Костянтинівки 12 квітня.



Парамедики поліції рятували поранених після того, як російські окупанти вдарили по місту із РСЗВ «Смерч».



Поранень дістали 5 мирних жителів. Найтяжчих травм зазнала 25-річна дівчина. Парамедики наклали їй турнікети, зупинили кровотечу та доставили одразу до операційного столу. Під час медичної евакуації стежили, щоб вона залишалася при тямі.



Через обстріл Костянтинівки також пошкоджено десять будинків, магазин, п'ять цивільних автомобілів, шість прибудинкових газопроводів, електромережі.



Як повідомлялося, протягом доби армія РФ обстріляла Донецьку область 2226 разів. Російські окупанти били з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії.