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В Украине за ночь сбиты две российские авиаракеты

20 апреля 2024, 08:52

В Украине за ночь сбиты две российские авиаракеты

Силы обороны ночью сбили две российские авиационные ракеты, запущенные из акватории Черного моря, а также три разведывательных дрона. Об этом сообщили Воздушные силы.

«Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69», — сказано в сообщении.

Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА — два «Орлан-10» и один «Суперкам».

В командовании сообщают, что в ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

Информация о том, куда попали баллистические и зенитные ракеты — уточняется. 

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