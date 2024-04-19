Силы обороны сбили российский бомбардировщик Ту-22: в воздушных силах прокомментировали спецоперацию

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Илья Евлаш назвал сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае «Вендеттой» за атаку мирных городов Украины. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.



«Это была такого рода вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди. Мы все сегодня видели эти страшные кадры. Это впервые, когда Воздушные силы совместно с нашими партерами, с ГУРом и другими Силами обороны смогли сбить самолет Ту-22М3 стратегической авиации», — отметил он.



Кроме того, по словам спикера, сегодня силы ПВО впервые сбили две ракеты Х-22, которые и выпустил российский бомбардировщик.



«Конечно, это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень не очень рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время «Кинжал», впервые сбили «Циркон». Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95», — резюмировал Евлаш.



Ранее мы писали, что 19 апреля, стало известно, что в Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3. Двое летчиков погибли, еще двое — находятся в больнице.



Также в ночь на 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе.