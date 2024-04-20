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В Україні за ніч збили дві російські авіаракети

20 квітня 2024, 08:52

В Україні за ніч збили дві російські авіаракети

Сили оборони вночі збили дві російські авіаційні ракети, запущені з акваторії Чорного моря, а також три розвідувальні дрони. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69», — йдеться у повідомленні.

Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БПЛА: два «Орлан-10» та один «Суперкам».

У командуванні повідомляють, що в ніч проти 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Інформація про те, куди влучили балістичні та зенітні ракети, уточнюється. 

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