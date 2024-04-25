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Обстріл Балаклії на Харківщині: постраждали 10 людей

25 квітня 2024, 22:30

Обстріл Балаклії на Харківщині: постраждали 10 людей

Обстріл Балаклії на Харківщині: постраждали 10 людей

Семеро жителів Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару російських окупантів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

«Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, п'ятеро людей постраждали: три жінки та двоє чоловіків. Подробиці з'ясовуються. Усі служби працюють на місці», — повідомив Синєгубов одразу після удару.

 Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до семи.

Ввечері стало відомо про 10 постраждалих. 


Крім того, російська армія сьогодні вдень, 25 квітня, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

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