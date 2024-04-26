Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Из двух киевских больниц срочно эвакуируют людей из-за возможного удара российских войск

26 апреля 2024, 17:30

Из двух киевских больниц срочно эвакуируют людей из-за возможного удара российских войск

В Киеве проводят срочную эвакуацию двух больниц по улице Богатырской. Одна из больниц — детская. 

Эвакуация связана с тем, что российские войска могут ударить по медучреждениям. Об этом было заявлено в прямом эфире белорусского телеканала «Баларусь 1». В прямом эфире чиновник назвал украинских военных «террористами», а их «логовом» — больницы.

«… якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы», — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

КГГА обратилась в Службу безопасности Украины и министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

«Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы», — сообщили в горадминистрации.

ТЕГИ

Прочее
Эвакуация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
00:01
Два человека погибли при обстреле Донецка вечером 25 апреля
23:20
Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине
17:10
Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»
16:47
На оккупированных территориях в школах будут учить управлять дронами
16:02
Военные РФ сняли видео на огнеупорном заводе в Красногоровке
14:28
Двое российских солдат убили пять человек на оккупированной территории Херсонской области
12:37
Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсонской области
09:47
Войска РФ продвинулись в Соловьево и Красногоровку Донецкой области — DeepState
07:45
В Мариуполе сносят дома и «кидают» на ремонтах — горсовет
23:06
Главное за день: Армия РФ продвинулась на Донбассе. Замминистра обороны РФ подозревают в госизмене
17:30
С 2022 года Россия похитила или депортировала до 700 тысяч украинских детей — правозащитники
16:24
В результате обстрела оккупированного Донецка пострадал работник шахты
15:57
Россия разрешила льготную ипотеку на «вторичку» в оккупации участникам войны и чиновникам
11:50
Оккупанты запустили тестовый поезд в захваченном Мариуполе
все новости
17:55
Вместо «ограниченно годный» появятся другие статусы — какие
17:30
Из двух киевских больниц срочно эвакуируют людей из-за возможного удара российских войск
17:00
Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: пострадали волонтеры, которые привезли гумпомощь
16:43
Из Константиновки сообщают о взрывах: предположительно, россияне ударили КАБами
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
15:53
После выхода из-под под стражи Сольский вернулся к работе министра
15:40
В Запорожской области фермеры самостоятельно организовывают разминирование полей, нередко им помогают военные
15:33
ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 в Москве
15:25
Российские войска обстреляли Сумскую область, есть погибшая и раненые
14:57
Норвегия передала Украине более 84 миллионов евро военной помощи
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
13:57
В Никополе пострадал ребенок из-за удара РФ
13:37
В Украину вернули 132 павших военнослужащих, воеваших на Донецком и Луганском направлениях
13:30
Военнослужащие РФ за два года убили более 100 человек «на гражданке» — СМИ
13:17
РФ скинула на Константиновку авиабомбу, а Удачное атаковала ракетой — полиция
12:36
За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение
11:59
Армия РФ продолжает штурм Красногоровки, атакуя с помощью артиллерии
11:34
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило военных, которые помогали подозреваемым
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Крыму. Фото: АТЕШ ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
26 апреля, 16:34
Трактор-деминер работает в Запорожской области. Фото: кадр из видео В Запорожской области фермеры самостоятельно организовывают разминирование полей, нередко им помогают военные
26 апреля, 15:40
ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 в Москве ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 в Москве
26 апреля, 15:33
Нацпол объявил подозрение российскому генерал-майору Мулюкину за ограбление ЧАЭС. Фото: Нацполиция За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение
26 апреля, 12:36
ГБР разыскало людей, помогавших подозреваемым в расстреле полицейских Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило военных, которые помогали подозреваемым
26 апреля, 11:34
Завод в Красногоровке. Кадр из видео Военные РФ сняли видео на огнеупорном заводе в Красногоровке
25 апреля, 16:02

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор