Из двух киевских больниц срочно эвакуируют людей из-за возможного удара российских войск

В Киеве проводят срочную эвакуацию двух больниц по улице Богатырской. Одна из больниц — детская.



Эвакуация связана с тем, что российские войска могут ударить по медучреждениям. Об этом было заявлено в прямом эфире белорусского телеканала «Баларусь 1». В прямом эфире чиновник назвал украинских военных «террористами», а их «логовом» — больницы.



«… якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы», — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.



КГГА обратилась в Службу безопасности Украины и министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.



«Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы», — сообщили в горадминистрации.