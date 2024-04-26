З двох київських лікарень терміново евакуювали людей через можливий удар російських військ

У Києві проводять термінову евакуацію двох лікарень на вулиці Богатирській. Одна з лікарень — дитяча.



Евакуація пов'язана з тим, що російські війська можуть вдарити по медзакладах. Про це було заявлено у прямому ефірі білоруського телеканалу «Беларусь 1». У прямому ефірі чиновник назвав українських військових «терористами», а в їхньому «ліговому» — лікарні.



«… нібито у цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня та провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці», — йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.



КМДА звернулася до Служби безпеки України та міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформували про заходи, що вживаються для збереження життя та здоров'я пацієнтів та персоналу лікарень.



«Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків до інших медзакладів столиці», — повідомили у міськадміністрації.