Главное за день: Из Донецкой области нужно эвакуировать 70 тысяч человек. Захват Богдановки

Общество



Власти Донецкой области продолжают попытки эвакуировать около 70 тысяч мирных жителей, в том числе 2 тысячи детей, которые остаются жить у линии фронта.



Часть школ в Запорожье перевели на смешанный формат обучения. Почти полсотни укрытий в учебных заведениях переоборудовали под проведение занятий. Теперь дети сидят за партами, как в довоенные времена. Но не все родители рискнули отправить детей учиться в подвалах за несколько десятков километров от линии фронта. Уроки проводят под землей, часть детей снова вернулись в школы, остальные занимаются все так же — дома у компьютеров. Как проходит обучение в условиях войны?



Боевые действия



ВСУ нанесли удар по кораблю «Коммуна» из состава Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, характер повреждений верифицируется, «но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен».



Оккупационные войска РФ ударили баллистикой по Одесской области. Главная цель – портовая инфраструктура. Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из домов упал потолок, также в частном дворе произошло возгорание сена. Пострадали четыре человека.



В Минобороны РФ заявили о захвате села Богдановка Донецкой области. Пока украинская сторона никак не прокомментировала эту информацию.



Российские войска несколько месяцев пытаются захватить Часов Яр, однако Силы обороны контролируют ситуацию, кроме того, в самом городе россиян нет, сообщил спикер ОК «Хортица» Назар Волошин в эфире национального телемарафона.



Военный аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны под Часов Яром Донецкой области.



В Бахмуте Донецкой области 16 апреля ВСУ уничтожили новый командный пункт (КП) РФ. В результате атаки погибли 8 офицеров 331-го парашютно-десантного полка. Удар был нанесен двумя ракетами, выпущенными из РСЗО «HIMARS». Среди погибших, в частности, начальник разведки, начальник артиллерии полка, начальник связи полка и старший помощник начальник штаба полка. Точное количество раненных неизвестно.

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