Донецкая область под огнем РФ: в какие города прилетели снаряды оккупантов

Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области за пятницу, 26 апреля.



В течение суток полицейские зафиксировали 2 121 обстрел.



Оккупант накрыл огнем города Константиновка, Курахово, Часов Яр, поселки Острое, Северное, села Архангельское, Берестки, Галициновка, Зоряное, Ильиновка, Новоалександровка, Островское.

Повреждены 18 гражданских объектов — 13 жилых домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередач.



Пять управляемых авиабомб Россия сбросила на Новоалександровку. Разрушениям подверглись 5 частных домов. Информации о пострадавших не поступало.

По Ильиновке оккупанты ударили управляемой авиабомбой КАБ-250, ранен мирный житель, повреждены учебное заведение, хозяйственные помещения, авто.



В результате артиллерийского обстрела в Галициновке ранены два гражданских лица, повреждены 6 частных домов.

Авиаудар бомбой УМПБ Д-30СМ российские войска нанесли по Константиновке, попали в землю, люди не пострадали.



Как сообщалось ранее, всего за сутки в области ранены трое мирных жителей.