Донецька область під вогнем РФ: до яких міст прилетіли снаряди окупантів

Російські окупанти атакували 12 населених пунктів Донецької області у п'ятницю, 26 квітня.



Протягом доби поліцейські зафіксували 2121 обстріл.



Росіяни накрили вогнем міста Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, селища Гостре, Північне, села Архангельське, Берестки, Галицинівка, Зоряне, Іллінівка, Новоолександрівка, Острівське.

Пошкоджено 18 цивільних об'єктів: 13 житлових будинків, навчальний заклад, господарські будівлі, автомобіль, лінія електропередач.



П'ять керованих авіабомб Росія скинула на Новоолександрівку. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків. Інформації про постраждалих не надходило.

По Іллінівці військові РФ вдарили керованою авіабомбою КАБ-250, поранено мирного жителя, пошкоджено навчальний заклад, господарські приміщення, авто.



Внаслідок артилерійського обстрілу в Галицинівці поранені двоє цивільних осіб, пошкоджено 6 приватних будинків.

Авіаудар бомбою УМПБ Д-30СМ російські війська завдали по Костянтинівці, влучили в землю, люди не постраждали.



Як повідомлялося раніше, всього за добу в області поранено трьох мирних жителів.