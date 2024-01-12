Логистика для войск. РФ может завершить строительство ЖД-ветки на юге Донецкой области в 2024 году

Россия пытается обеспечить безопасность железной дороги в направлении Мариуполя, потому что железнодорожный транспорт остается для РФ и Украины наиболее эффективным средством перемещения подразделений, боеприпасов и техники. Об этом пишут OSINT-эксперты сообщества Frontelligence Insight.



Команда Frontelligence Insight проанализировала спутниковые снимки железнодорожных сооружений и полагает, что в 2024 году россияне улучшат железнодорожную логистику на оккупированных территориях Украины, если не произойдет сбоев.

Новая ветка в селе Бурное, соединяющаяся с существующей железной дорогой в Маловодном. Фото: frontelligence

Продолжаются попытки установить железнодорожное сообщение между Таганрогом и Крымом через юг Украины. Чтобы улучшить логистику между Россией, Донецком и Мариуполем, россияне активно строят новую железнодорожную ветку к югу от Донецка.



Целью этого направления является обход опасного участка линии фронта в районе Марьинки и Угледара, что поможет обеспечить транспортировку ресурсов из тыловых районов Донецкой области в Мариуполь и далее.



Новая ветка начинается в селе Бурное и соединяется с существующей железной дорогой в Маловодном Волновахского района Донецкой области.

Ветка Бурное-Маловодное. Фото: frontelligence

Судя по спутниковым снимкам, в строительстве этой железнодорожной ветки очевиден значительный прогресс, что позволяет OSINT-экспертам предположить, что оно может быть завершено в 2024 году.



«Однако сравнительный анализ показывает замедление темпов строительства из-за строительства моста через реку Кальмиус. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее указал на то, что украинские военные атаковали мост, когда он еще строился. Если предположить, что информация верна, это еще больше задержит запуск железной дороги», — отмечают аналитики.



Россияне также объявили о более масштабном и амбициозном проекте по установлению связи между Крымом и остальной частью России через сухопутный мост.

Новая дорога должна сократить расстояние. Фото: frontelligence

Это альтернативный маршрут Крымскому мосту с целью сократить продолжительность поездки. Команда Frontelligence Insight определила, что строительство железной дороги находится на ранней стадии.



В отличие от ранее упомянутой железной дороги между Бурным и Маловодным, эта ветка гораздо длиннее и находится еще на самой ранней стадии строительства.



Спутниковые снимки показывают, что россияне также успешно восстановили газоперекачивающую станцию и активно участвуют в прокладке газопровода, предназначенного между Мариуполем и более обширным континентальным регионом России.

Вероятно это часть газопроводной системы Мариуполь-Таганрог. Фото: frontelligence

Значительные инвестиции в инфраструктуру позволяют предположить, что русские намерены превратить регион в укрепленный передовой опорный пункт с сильным военным присутствием. Этот трубопровод, вероятно, является частью газопроводной системы Мариуполь-Таганрог.



Учитывая, что проект железной дороги между Таганрогом и Мариуполем находится на ранней стадии, маловероятно, что россияне завершат его в ближайшее время. Строящийся с середины 2023 года участок железной дороги Бурное — Маловодное не достроен даже наполовину.



Успешное завершение строительства этой железной дороги сократит время в пути и откроет дополнительный маршрут для сообщения войск материковой России с оккупированными территориями на юге Украины.



Этот альтернативный маршрут обойдет Крымский мост, тем самым снизив риски, связанные с его разрушением или повреждением.



Для эффективного поражения железнодорожных мостов Украине потребуются более мощные ракеты, предназначенные для разрушения мостов, такие как немецкие ракеты Taurus, которые пока не будут поставляться Киеву.



В октябре 2023 появилась информация, что жители ФРГ поддерживают решение канцлера Олафа Шольца пока не передавать Украине дальнобойные ракеты.



«В целом ожидается, что Россия улучшит и расширит свою военную инфраструктуру на оккупированных территориях, консолидируя свое присутствие и усложняя украинским силам их освобождение», — считают аналитики Frontelligence Insight.



Поскольку в 2024 году Украина столкнется с такими проблемами, как нехватка боеприпасов, потому что США приостановили военную помощь, а также неукомплектованность подразделений и ограниченная помощь со стороны Запада, скорее всего, будет принят оборонительный подход.



Хотя все же стоит добавить, что премьер-министр Британии Риши Сунак посетил сегодня Киев и объявил о новом пакете военной помощи.