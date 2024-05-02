З порту Маріуполя окупанти запустили перший поїзд до Волновахи

У мережі з'явилися кадри першого поїзда, який російська влада запустила з окупованого Маріуполя до Волновахи. Це значно полегшить логістику окупаційних військ. Поїтяг вийшов із Маріупольського порту до станції Волноваха, – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Також у порту зафіксовано нову партію бетонних укріплень для фортифікацій між будівельними панелями.



Андрющенко підкреслив, що поїзд вирушив старою гілкою, тоді як проросійські ЗМІ заявили, що це нова залізниця.

Крім цього, як повідомлялося раніше, окупанти будують у Приазов'ї залізницю як альтернативу Керченському мосту.



Росіяни планують збудувати вузлову станцію в селі Осипенко, біля сіл Новопетрівка та Куликівське у Бердянському районі. Особливістю цієї точки є те, що вона рівновіддалена від портів Маріуполя та Бердянська, а поряд на полігонах — місця дислокації техніки та особового складу.



Від вузлової станції Осипенко лінія залізниці розгалужуватиметься. Одна гілка прямуватиме на північний схід — у бік Донецька і далі на Ростов (Маріуполь — село Микільське — село Кальчик). Друга пролягатиме паралельно до Азовського моря і також дістанеться Ростовської області (маршрут Новопетрівка — Куликівське — Урзуф — Юріївка — Ялта — Азовське — морський порт Маріуполя).



У січні дослідники Frontelligence Insight писали, що Росія активно будує нову залізничну гілку на південь від Донецька.