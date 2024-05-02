Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру России

Российскую железнодорожную инфраструктуру атаковали беспилотники. Карта: OKO GORA/Telegram

Беспилотники стали бить по железнодорожной инфраструктуре РФ. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Об этом сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что вчера около 23 часов по местному времени дроны атаковали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Спустя 15 минут атаке подвергались тяговые подстанции, расположенные на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. На том же перегоне были атакованы и трансформаторные подстанции.

«В итоге на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания. В результате этого были задержаны два поезда, следующие из Москвы (в Белгород и в Льгов). Пострадавших нет», — пишет Baza.

Как считают военные аналитики, атакованные подстанции установлены вдоль основной железнодорожной ветки Москва — Орел — Белгород, по которой перевозится военная амуниция.

Напомним, ранее сообщалось, что на Российскую Федерацию поздно ночью была совершена атака беспилотников. В результате этого в Орловской и Курской областях возникли проблемы с электроснабжением.