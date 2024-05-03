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«Это не прачечная»: Ивлеева говорит, что «тихо» посетила Донбасс

03 мая 2024, 18:57

«Это не прачечная»: Ивлеева говорит, что «тихо» посетила Донбасс

Российская телеведущая, блогерка Анастасия Ивлеева заявила, что ездила в марте на оккупированную часть Донбасса. В интервью российскому блогеру она уточнила, что провела свой день рождения, 8 марта, на Донбассе, посетив несколько оккупированных городов. Ивлеева утверждает, что была в Мариуполе.

«Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы… Без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть, чтобы выстроить свое впечатление», — заявила она.

В сети обсуждали возможный приезд Анастасии Ивлеевой в оккупацию после того, как она организовала скандальную «голую» вечеринку в Москве. Она, а также большинство участников вечеринки, среди которых знаменитые звезды российской эстрады, попали в немилость руководства РФ.  

Вскоре после вечеринки на оккупированную часть Донбасса с подарками и гуманитарной помощью приезжал певец Дима Билан. Певица Лолита пообещала восстановить храм в оккупации. Киркоров с подарками посетил оккупированную Горловку. 

Публичные сторонники группировки «ДНР» выступили против того, чтобы на оккупированную территорию Донбасса приезжали российские артисты, которые не угодили Кремлю. Российские медиа ранее распространили комментарии «военкоров», священников, представителей оккупационных администраций, которые возмущены приездом российских звезд. По их мнению, селебрити наносят свои визиты не из искренних чувств.  

Российский президент Владимир Путин 16 января впервые публично прокомментировал «голую» вечеринку.  

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь, там, мероприятиях», — заявил он.

По словам Путина, правильные жизненные ценности у российских военных, а не у звезд: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».

В апреле стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации армии».

Поводом для составления протокола стал пост Ивлеевой в Instagram от 1 марта 2022 года. В посте телеведущая призывала руководство РФ «сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия», «достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей».

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