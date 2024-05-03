«Це не пральня»: Івлєєва каже, що «тихо» відвідала Донбас

Російська телеведуча, блогерка Анастасія Івлєєва заявила, що їздила в березні на окуповану частину Донбасу. В інтерв'ю російському блогеру вона уточнила, що провела свій день народження, 8 березня, на Донбасі, завітавши до кількох окупованих міст. Івлєєва стверджує, що була у Маріуполі.



«Я не стала це афішувати. По-перше, я згодна з тим, що Донбас — це не пральня. Для мене це досить інтимний момент. І оскільки я відповідально та тонко до цього підходила, і мені було дуже важливо поїхати самостійно, щоб… Без підсвічування ЗМІ, зайвих коментарів, думок тощо. Тобто, щоби вибудувати своє враження», — заявила вона.



У мережі обговорювали можливий приїзд Анастасії Івлєєвої в окупацію після того, як вона організувала скандальну голу вечірку в Москві. Вона, а також більшість учасників вечірки, серед яких знамениті зірки російської естради, потрапили до немилості керівництва РФ.



Незабаром після вечірки на окуповану частину Донбасу з подарунками та гуманітарною допомогою приїжджав співак Діма Білан. Співачка Лоліта пообіцяла поновити храм в окупації. Кіркоров із подарунками відвідав окуповану Горлівку.



Публічні прихильники угрупування «ДНР» виступили проти того, щоб на окуповану територію Донбасу приїжджали російські артисти, які не потрапили до Кремля. Російські медіа раніше розповсюдили коментарі «військкорів», священників, представників окупаційних адміністрацій, які обурені приїздом російських зірок. На їхню думку, селебріті наносять свої візити не зі щирих почуттів.



Російський президент Володимир Путін 16 січня вперше публічно прокоментував голу вечірку.



«Тут уже не стрибатимеш без штанів на якихось там, заходах», — заявив він.



За словами Путіна, правильні життєві цінності у російських військових, а не зірок: «Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вишиковуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати».



У квітні стало відомо, що Тверський районний суд Москви оштрафував Івлєєву на 50 тисяч рублів за протоколом про дискредитацію армії.



Приводом для складання протоколу стала посада Івлєєвої в Instagram від 1 березня 2022 року. У посту телеведуча закликала керівництво РФ «зробити другий раунд переговорів, які завершують військові дії», «досягнути тих компромісів, які зупинять загибель людей».