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В России беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, Воронеж и Ростов-на-Дону

01 мая 2024, 08:24

В России беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, Воронеж и Ростов-на-Дону

Пожар на Рязанском НПЗ. Скриншот видео Пожар на Рязанском НПЗ. Скриншот видео

Ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар. Об этом сообщило российское издание Baza.

«По словам очевидцев атака произошла около трех часов ночи. Очевидцы сообщают о том, что был слышен гул, а потом произошли два взрыва», — пишет издание.

Отмечается, что сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам губернатора региона Павла Малкова, область «подверглась атаке беспилотного летательного аппарата».

«По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», – говорит российский чиновник.

Также этой ночью об атаке беспилотников сообщили из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Взрывы в районе Воронежа раздались примерно в 02:20 по местному времени.

Незадолго до этого глава Воронежской области Гусев заявил, что на территории региона «объявлена опасность атаки БПЛА».

Позже губернатор Воронежской области заявил о сбитии двух беспилотников самолетного типа.

По его словам, дроны были «обнаружены и сбиты» дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, и что предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Этой же ночью в Telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону» писали о взрывах, что были слышны в районе населенного пункта.

«Местные жители сообщают, что на Северном и Военведе слышали громкий хлопок. Официальная информация не поступала», — говорится в публикации.

Напомним, 24 апреля в Российской Федерации сообщили о массированной атаке беспилотников.

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