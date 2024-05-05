Сили оборони вночі збили 23 російських безпілотники у трьох областях України

Ударні безпілотники, запущені військами РФ у ніч проти 5 травня з різних напрямків, збиті у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



«У ніч проти 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24 ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Райони пусків — Курська область (РФ) та мис Чауда (Крим)», — написав Олещук у соцмережах.



ЗСУ змогли знищити 23 ударні БПЛА в усіх трьох областях. Зокрема, були задіяні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.