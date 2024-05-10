Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, — Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Об этом он рассказал в комментарии изданию The Economist.



По мнению Павлюка, поскольку американская помощь только начинает достигать линии фронта, генералы Путина бросают в бой всю имеющуюся у них технику для проверки истощенных и недостаточно снабженных войск Украины.



«Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них», — отметил он.



По его словам, Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, а ожидаемая поставка истребителей F-16 к началу июня обеспечит значительный психологический импульс.



К примеру, командующий Воздушными Силами Николай Олещук сегодня продемонстрировал первый тренажер истребителя F-16, который Чехия передала в одну из бригад тактической авиации.



Пока российские бомбардировщики остаются на расстоянии, вне досягаемости украинской ПВО, и сбрасывают тяжелые управляемые бомбы на передовые позиции со скоростью 130 штук в день.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ уверен, что Россия продолжит сосредоточивать внимание на Луганске и Донецке, восточных районах, которые приняли на себя основной удар.



Однако разведка предполагает, что российские войска вскоре растянут оборону, нанеся удары по северо-восточным районам Харькова и Сум.



Ранее в районе Волчанска Харьковской области россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, а группы ДРГ пытались прощупать оборону пограничной линии.



В социальных сетях также появились первые фото российских военных, которые предприняли попытку наступления на север Харьковской области. После чего в городе Волчанск и окрестных селах объявили об эвакуации.



Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой подтвердил, что оккупанты РФ начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении.



«Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление», — говорит генерал.