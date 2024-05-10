Критична фаза війни настане упродовж двох місяців — Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що критична фаза війни настане упродовж двох місяців. Про це він розповів у коментарі виданню The Economist.



На думку Павлюка, оскільки американська допомога тільки починає досягати лінії фронту, генерали Путіна кидають у бій усю техніку, що є у них, для перевірки виснажених і недостатньо забезпечених військ України.



«Росія знає: якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них», – зазначив Павлюк.



За його словами, Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, а очікуване постачання винищувачів F-16 на початок червня забезпечить значний психологічний імпульс.



Наприклад, командувач Повітряних Сил Микола Олещук сьогодні продемонстрував перший тренажер винищувача F-16, який Чехія передала до однієї з бригад тактичної авіації.



Наразі російські бомбардувальники на відстані, поза досяжністю української ППО, і скидають важкі керовані бомби на передові позиції у кількості 130 штук на день.



Командувач Сухопутними військами ЗСУ впевнений, що Росія продовжуватиме зосереджувати увагу на Луганську та Донецьку, східних районах, які взяли на себе основний удар.



Однак розвідка передбачає, що російські війська невдовзі спробують розтягнути оборону, завдавши ударів по північно-східних районах Харкова та Сум.



Раніше в районі Вовчанська Харківської області росіяни провели потужну артилерійську підготовку, а групи ДРГ намагалися намацати оборону прикордонної лінії.



У соціальних мережах також поширили перші фото російських військових, які спробували наступати на північ Харківської області. Потому у місті Вовчанськ та навколишніх селах оголосили про евакуацію.



Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою підтвердив, що окупанти РФ розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку.



«Росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш відповідний для них напрямок», – говорить генерал.