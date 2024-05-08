Депутаты поддержали законопроект о мобилизации заключенных

Рада поддержала законопроект о мобилизации заключённых. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

В среду, 8 мая, Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно итогам голосования: «за» проголосовали 279 народных депутатов; «против» — 0; «воздержались» — 40;

Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции, о которых заявлял антикоррупционный комитет.

В частности, мобилизоваться из тюрьмы не смогут: депутаты; часть топ-коррупционеров; виновные в тяжких преступлениях — например, в убийствах, изнасилованиях.

Напомним, 10 апреля депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.