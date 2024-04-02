Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Напомним, закон № 9281 Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись Зеленскому.

Уже с 3 апреля повестки можно будет издавать 25-летним военнообязанным гражданам.

Также Зеленский сегодня, 2 апреля, подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета военнообязанного. 16 января Верховная рада приняла законопроект насчет цифровизации армии. Сегодня же украинский гарант подписал документ.