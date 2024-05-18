Закон про мобілізацію в Україні набув чинності

Сьогодні, 18 травня, набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номер телефону, e-mail та адресу проживання.



Це можна зробити через мобільний застосунок електронного кабінету «Резерв+», у ЦНАПах та територіальних центрах комплектування. Повісток у е-кабінеті не буде,– стверджують автори закону.

За законом, дані слід оновити протягом наступних 60 днів. Дедлайн — до 16 липня включно. Інакше настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку — штраф від 17 тисяч гривень.



Окрім призовників, військовозобов'язаних та резервістів вимога поширюється на жінок-медиків, які перебувають на військовому обліку.



Чоловіки призовного віку тепер повинні мати при собі військово-облікові документи.

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Раніше «Новини Донбасу» докладно розповідали про те, що передбачає новий закон, як відбуватиметься мобілізація цивільних, які категорії не підлягатимуть заклику на військову службу, на кого поширюватиметься бронювання і що чекає на ухилянтів.