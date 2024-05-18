О перемирии, взглядах Запада на окончание войны и возможности стрелять по России — главные тезисы Зеленского западному СМИ

Запад боится, что Россия проиграет войну, но при этом он не хочет, чтобы и Украина проиграла ее. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.



Он считает такую ситуацию абсурдной.



Зеленский считает, что Украина и ее западные союзники имеют «одинаковые ценности», но зачастую «разные взгляды», особенно на то, как может выглядеть окончание конфликта.



«Каждый хочет найти какую-то модель, позволяющую быстрее закончить войну», — сказал президент, когда его спросили о возможности сценария прекращения боевых действий, подобного тому, который установил разделительную линию на Корейском полуострове.



Зеленский призвал Китай и страны развивающегося мира принять участие в мирном саммите с участием десятков лидеров, который пройдет в Швейцарии в июне. Россия не была приглашена на это мероприятие.



«Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас», в то время как «Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир», сказал Зеленский.



Кроме этого, президент прокомментировал предложение Франции установить временное перемирие на период проведения летней Олимпиады. Он считает, что оккупанты могут воспользоваться тишиной и перейти в наступление. Зеленский сослался на опыт «перемирия», когда оно было неоднократно сорвано Россией.



В интервью он сказал также, что у Украины есть только «около 25% того, что нам нужно» для защиты страны с точки зрения ПВО.



По словам Зеленского, для того, чтобы иметь паритет с Россией, необходимо 120–130 истребителей F-16 или других современных самолетов.



Он резко критиковал ограничения на удары по российской территории западным оружием, хотя Великобритания и США в последние дни намекнули, что эти запреты могут быть смягчены.



«Они могут стрелять из любого оружия по нашей территории со своей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые расположены на территории России, западным оружием», — сказал президент.