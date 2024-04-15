Макрон хочет перемирия в мировых конфликтах на время Олимпийских игр

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен инициировать прекращение огня на время проведения Олимпийских игр в основных мировых конфликтах, в том числе в войне в Украине. Как сообщает телеканал BFMTV, Париж рассчитывает на помощь Китая в этом вопросе.



«Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, с помощью которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров», — цитирует BFMTV Макрона.



Президент Франции отметил, что попытается приложить максимум усилий для «олимпийского перемирия», уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.



Также президент Франции сообщил, что попросит помощи у президента Китая Си Цзиньпина, который через несколько недель посетит Париж.



Макрон, в частности, напомнил, что перед его китайским коллегой стояла такая же задача в 2022 году по случаю Зимних Олимпийских игр.



Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у них есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.



Макрон также сказал, что Олимпийские игры 2024 года должны стать «моментом дипломатического мира».



XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.